«Реал» нашёл усиление в «Арсенале»

Шотландский латераль Киран Тирни, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Заинтересованность в услугах флангового защитника проявляет мадридский «Реал».

Согласно данным журналистов El Espanol, 24-летний исполнитель включен в трансферный шорт-лист «королевского» клуба на грядущее лето. Контракт Кирана с «канонирами» рассчитан до 2026 года, а его рыночная стоимость составляет порядка 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету защитника один забитый мяч и три голевые передачи в 19 проведенных поединках.