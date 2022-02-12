Клопп оценил готовность Мане к матчу с «Бёрнли»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал интервью в преддверии поединка 24-го тура английской Премьер-лиги против «Бёрнли». В частности, немецкий специалист ответил на вопрос, сможет ли принять участие в предстоящей игре сенегальский форвард Садио Мане.

«Садио проведет полноценное тренировочное занятие, по итогам которого мы примем решение, готов ли он к выходу на поле», - передает слова специалиста твиттер-аккаунт Squawka.

Мане совсем недавно вернулся в расположение мерсисайдского гранда из сборной Сенегала, вместе с которой стал триумфатором Кубка Африки.

Матч «Бёрнли» против «Ливерпуля» состоится 13 февраля.