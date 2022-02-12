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Клопп оценил готовность Мане к матчу с «Бёрнли»

12 Февраля 2022 • 08:15 Комментировать
Бёрнли
...
Ливерпуль
11.00 5.80 1.28
13.02 17:00

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал интервью в преддверии поединка 24-го тура английской Премьер-лиги против «Бёрнли». В частности, немецкий специалист ответил на вопрос, сможет ли принять участие в предстоящей игре сенегальский форвард Садио Мане.

«Садио проведет полноценное тренировочное занятие, по итогам которого мы примем решение, готов ли он к выходу на поле», - передает слова специалиста твиттер-аккаунт Squawka.

Мане совсем недавно вернулся в расположение мерсисайдского гранда из сборной Сенегала, вместе с которой стал триумфатором Кубка Африки.

Матч «Бёрнли» против «Ливерпуля» состоится 13 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Садио Мане
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БЁРНЛИ ЛИВЕРПУЛЬ
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