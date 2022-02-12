Артета осознаёт, что удержать Сака в команде получится лишь если «Арсенал» будет выступать в Лиге чемпионов

Полузащитник Букайо Сака является одним из лидеров лондонского «Арсенала», начав выступать в нем в 2019 году. Ценность футболиста для команды очевидна, но вот «Арсенал» в последние годы лихорадит, а потому команда далеко не всегда пробивается в зону Лиги чемпионов. Испанский специалист Микель Артета понимает, что для удержания такого футболиста в составе «Арсеналу» нужно играть в Лиге чемпионов, иначе Сака будет порываться уйти.

- Конечно, мы хотим сохранить его у нас. Он растет, он крайне важен для команды. Если мы будем выступать в Лиге чемпионов, то это принесет больше денег и мы сможем удержать Букайо в команде, нам будет что предложить ему, - считает Артета, слова которого приводит talksport.com.