«Эвертон» потерял Мину на десять недель

Защитник «Эвертона» Йерри Мина выбыл из строя на целых десять недель, таковы результаты травмы, полученной им в первом тайме проигранного «Ньюкаслу» матча. О серьезности травмы 27-летнего оборонца поведал тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард.

- Я боялся, что это серьезная травма, и худшие опасения подтвердились. Он пропустит от 8 до 10 недель. Йерри - лидер команды, он важен для нее. Нам будет очень не хватать его, - заявил главный тренер «Эвертона», слова которого приводит BBC Sport.

В текущем сезоне колумбийский футболист провел десять матчей, получив две желтые карточки.