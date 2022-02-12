Жота забил свой сотый гол в карьере на клубном уровне

Дубль Диогу Жоты позволил «Ливерпулю» уверенно переиграть «Лестер», при этом для португальского игрока первый мяч оказался юбилейным - сотым в его игровой карьере на клубном уровне. Восемнадцать голов были забиты в футболке «Пасуша», затем еще девять Жота провел в составе «Порту», после чего перебрался в Англию.

Там Жота забил 44 гола в составе «Вулверхэмптона», а теперь огорчает соперников в футболке «Ливерпуля» - голы в ворота «Лестера» стали 29-м, и, соответственно, 30-м в этом клубе. И, следовательно, сотым и сто первым на клубном уровне.

Любопытна и другая цифра - целых восемь голов в ворота «Лестера» в общей сложности, ни один другой клуб не «страдал» от действий Жоты больше.