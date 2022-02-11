В пятницу появилась информация, что мадридский «Реал» сообщил нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну о своих планах на летнее трансферное окно. Мадридцы не смогут подписать форварда, сделав ставку на Килиана Мбаппе.

Таким образом, сузился круг претендентов на норвежского игрока, ведь он хочет уже по окончании сезона хочет сменить команду. В борьбе до сих пор остаются «ПСЖ» и «Барселона», но британская пресса называет фаворитом на подписание Холанна «Манчестер Сити».

Правда, различные источники отмечают одну из проблем, которая может стать камнем преткновения для «горожан». Оказывается, главный тренер Хосеп Гвардиола является большим поклонником Холанна, но он не желает иметь дело с его агентом, Мино Райолой.