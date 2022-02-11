Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола хотел бы видеть в «Сити» Холанна, но не желает иметь дело с Райолой слухи

11 Февраля 2022 • 23:06 Комментировать
Норвич
...
Манчестер Сити
18.00 7.40 1.16
Через 21 ч. 8 мин.

В пятницу появилась информация, что мадридский «Реал» сообщил нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну о своих планах на летнее трансферное окно. Мадридцы не смогут подписать форварда, сделав ставку на Килиана Мбаппе.

Таким образом, сузился круг претендентов на норвежского игрока, ведь он хочет уже по окончании сезона хочет сменить команду. В борьбе до сих пор остаются «ПСЖ» и «Барселона», но британская пресса называет фаворитом на подписание Холанна «Манчестер Сити».

Правда, различные источники отмечают одну из проблем, которая может стать камнем преткновения для «горожан». Оказывается, главный тренер Хосеп Гвардиола является большим поклонником Холанна, но он не желает иметь дело с его агентом, Мино Райолой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НОРВИЧ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.02  15:30 Манчестер Юнайтед ... Саутгемптон 1.39 5.00 8.20
12.02  18:00 Брентфорд ... Кристал Пэлас 2.55 3.20 3.00
12.02  18:00 Эвертон ... Лидс 2.43 3.50 2.90
12.02  18:00 Уотфорд ... Брайтон 3.50 3.35 2.20
12.02  20:30 Норвич ... Манчестер Сити 15.00 7.40 1.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Февраля
23:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хотел бы видеть в «Сити» Холанна, но не желает иметь дело с Райолой слухи
21:38 · Англия. Премьер-лига
Рангник прокомментировал слухи о том, что игроки «МЮ» недовольны тренировочным процессом
21:37 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Вулверхэмптон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 13 февраля 2022
21:15 · Англия. Премьер-лига
​«Бёрнли» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 13 февраля 2022
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» решил тоже побороться за Рюдигера слухи
20:15 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не спешит называть «Сити» чемпионом Англии текущего сезона
19:50 · Англия. Премьер-лига
Тухель прибыл в Абу-Даби на финал Клубного чемпионата мира
19:45 · Англия. Премьер-лига
Харгривз считает, что Галлахер может войти в команду года АПЛ
19:27 · Англия. Премьер-лига
Диалло входит в планы «МЮ»
18:56 · Англия. Премьер-лига
​Эриксен: «Если бы у меня было какое-то беспокойство, я бы не вернулся в футбол»
18:47 · Англия. Премьер-лига
​Рангник: «Роналду должен забивать больше» 3
18:13 · Англия. Премьер-лига
Зума сыграет с «Лестером», несмотря на скандал с избиением кошек 1
18:01 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски рассказал о первой беседе с Конте
16:58 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не ведёт переговоры по обмену Хендерсона на Дубравку
16:49 · Англия. Премьер-лига
Алонсо о возможном переходе в «Барселону»: «Хочу остаться в «Челси»
Все новости
Рекомендуем