Гвардиола не спешит называть «Сити» чемпионом Англии текущего сезона

Несмотря на комфортное положение в турнирной таблице английской Премьер-лиги, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не спешит отмечаться громкими высказываниями. По его словам, рано коронировать его команду, ссылаясь на непредсказуемость чемпионата.

«Этот отрыв ничего не значит, нам и дальше необходимо побеждать. Много побеждать. Я уже научен, что все может пойти не так. Все должны быть готовы, что осечка возможна. Это лучший подход, дабы не сломаться в экстренной ситуации», - приводит слова испанского специалиста Daily Mail.

На данный момент «горожане» опережают «Ливерпуль» на девять очков, но у мерсисайдцев еще матч в запасе.