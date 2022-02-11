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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола не спешит называть «Сити» чемпионом Англии текущего сезона

11 Февраля 2022 • 20:15 Комментировать
Норвич
...
Манчестер Сити
18.00 7.40 1.16
Через 23 ч. 21 мин.

Несмотря на комфортное положение в турнирной таблице английской Премьер-лиги, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не спешит отмечаться громкими высказываниями. По его словам, рано коронировать его команду, ссылаясь на непредсказуемость чемпионата.

«Этот отрыв ничего не значит, нам и дальше необходимо побеждать. Много побеждать. Я уже научен, что все может пойти не так. Все должны быть готовы, что осечка возможна. Это лучший подход, дабы не сломаться в экстренной ситуации», - приводит слова испанского специалиста Daily Mail.

На данный момент «горожане» опережают «Ливерпуль» на девять очков, но у мерсисайдцев еще матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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