Харгривз считает, что Галлахер может войти в команду года АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз поделился впечатлениями об игре Конора Галлахера, который проводит этот сезон на правах аренды в «Кристал Пэлас».

«Честно говоря, он может попасть в команду года АПЛ. Для такого молодого игрока, который принадлежит «Челси» и играет в аренде, он показывает отличный уровень. Он один из лидеров «Кристал Пэлас» по голам и ассистам», – заявил Харгривз.

В этом сезоне Галлахер забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи в чемпионате Англии за «Кристал Пэлас». Сообщается, что футболист в следующем сезоне может пробиться в основу «Челси», и в этом заинтересован лично главный тренер лондонцев Томас Тухель.