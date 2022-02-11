Диалло входит в планы «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло, который проводит вторую половину сезона на правах аренды за шотландский «Рейнджерс», всё ещё входит в планы «красных дьяволов», которые не собираются с ним расставаться.

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил в своём «Твиттере», что «Манчестер Юнайтед» по прежнему рассчитывает на Диалло в будущем. Игрок также нравится главному тренеру команды Ральфу Рангнику.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в своё время потратил на трансфер Диалло из «Аталанты» около 22 миллионов евро, если учитывать агентские комиссионные. В этом сезоне футболист ни разу не появился в составе команды в АПЛ.