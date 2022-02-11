​Эриксен: «Если бы у меня было какое-то беспокойство, я бы не вернулся в футбол»

В зимнее трансферное окно Кристиан Эриксен подписал контракт с «Брентфордом». В обозримом будущем датчанин впервые выйдет на поле после перенесённой им на Евро-2020 остановки сердца. А пока Эриксен попытался развеять опасения болельщиков.

«Надеюсь, скоро я смогу помочь «Брентфорду». Если бы у меня было какое-то беспокойство, я бы не вернулся в футбол. Я доверяю врачам, доверяю своему сердцу, доверяю имплантированному дефибриллятору. Я снова здесь, чтобы играть в Премьер-лиге, и я чувствую себя хорошо», - слова Эриксена приводит журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

14 февраля Кристиану Эриксену исполнится 30 лет.