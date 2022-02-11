Кулушевски рассказал о первой беседе с Конте

Новичок лондонского «Тоттенхэма» Деян Кулушевски рассказал о чём ему в первую очередь поведал главный тренер клуба Антонио Конте. По словам шведа, итальянец попросил у него помочь команде в атаке.

«Первые слова, которое он сказал мне – добро пожаловать. Потом он сказал, что ждет моей помощи в атаке. Он не просил о чем-нибудь особенном. Мне просто нужно работать, наблюдать за другими и получать игровое время», – заявил Кулушевски.

Напомним, что Кулушевски перешёл в «Тоттенхэм» на правах аренды из «Ювентуса». Соглашение будет действовать до конца сезона 2022/23. Если футболист отыграет за «шпор» определенное количество матчей, то команда обязательно должна будет выкупить его.