​Дин Смит: «Не собираюсь злить Гвардиолу и говорить, что они лучше»

Хосеп Гвардиола раз за разом говорит, что лучшей командой в мире является «Челси», который в прошлом году выиграл Лигу чемпионов, а не «Манчестер Сити». По поводу «горожан» высказался рулевой «Норвича» Дин Смит.

«У «Манчестер Сити», безусловно, одна из лучших команд в мире. Но я не собираюсь злить Пепа и говорить, что они лучшие», - слова Смита приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист Пэдди Дэвитт.

В субботу, 12 февраля, «Норвич» и «Манчестер Сити» сойдутся лицом к лицу в календарном матче Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.