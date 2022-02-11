​Де Хеа рассказал о влиянии Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался по поводу Криштиану Роналду.

«Одним лишь видом, когда он заходит в комнату, Роналду заставляет тебя стремиться быть лучше и демонстрировать, что ты на уровне. Он очень требователен к себе и много работает. Он спокойнее, чем был раньше, но это машина. Это хорошо для всех молодых игроков. Они смотрят и понимают, как нужно заботиться о себе, если хочешь находиться на самом высоком уровне долгие годы», - высказался де Хеа в интервью для El Pais.

Напомним, что в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернулся в прошлом году после трёх лет в «Ювентусе».