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​Де Хеа рассказал о влиянии Роналду в «Манчестер Юнайтед»

11 Февраля 2022 • 14:44 Комментировать (2)

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался по поводу Криштиану Роналду.

«Одним лишь видом, когда он заходит в комнату, Роналду заставляет тебя стремиться быть лучше и демонстрировать, что ты на уровне. Он очень требователен к себе и много работает. Он спокойнее, чем был раньше, но это машина. Это хорошо для всех молодых игроков. Они смотрят и понимают, как нужно заботиться о себе, если хочешь находиться на самом высоком уровне долгие годы», - высказался де Хеа в интервью для El Pais.

Напомним, что в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернулся в прошлом году после трёх лет в «Ювентусе».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Манчестерский Иппатий
11 Февраля 2022 в 16:18
Вторая позиция в прошлом сезоне и шестая на текущий момент. Из Лиги Чемпионов в чорт знает какую лигу - вот и все его влияние.
Alex1972
11 Февраля 2022 в 15:49
Результат его влияния все видят... Ноль трофеев и ЛК... Замечательное вливание ... А-ха-ха-ха...
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