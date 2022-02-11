Клопп считает, что дебют Диаса был одним из лучших в истории АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал дебют новичка команды Луиса Диаса, который недавно перебрался в Мерсисайд из «Порту» за сумму около 40 миллионов евро. По словам немецкого наставника, дебют колумбийца был одним из лучших в истории АПЛ.

«Это определённо был один из лучших дебютов, который я когда-либо видел. Это правда, потому что он выглядел очень естественно, но это всего лишь первая игра. Посмотрим, как он адаптируется дальше», – сказал Клопп на пресс-конференции после матча с «Лестером».

Напомним, что вчера «Ливерпуль» обыграл у себя дома «Лестер» со счётом 2:0 благодаря дублю Диогу Жоты.