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Клопп считает, что дебют Диаса был одним из лучших в истории АПЛ

11 Февраля 2022 • 14:42 Комментировать
Бёрнли
...
Ливерпуль
10.50 5.60 1.28
13.02 17:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал дебют новичка команды Луиса Диаса, который недавно перебрался в Мерсисайд из «Порту» за сумму около 40 миллионов евро. По словам немецкого наставника, дебют колумбийца был одним из лучших в истории АПЛ.

«Это определённо был один из лучших дебютов, который я когда-либо видел. Это правда, потому что он выглядел очень естественно, но это всего лишь первая игра. Посмотрим, как он адаптируется дальше», – сказал Клопп на пресс-конференции после матча с «Лестером».

Напомним, что вчера «Ливерпуль» обыграл у себя дома «Лестер» со счётом 2:0 благодаря дублю Диогу Жоты.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Луис Диас
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БЁРНЛИ ЛИВЕРПУЛЬ
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