​«Арсенал» извинился за шутку над «Тоттенхэмом» в онлайн-магазине

«Арсенал» подшутил над «Тоттенхэмом» посредством своего онлайн-магазина. Если ничего не добавить в список покупок и при этом кликнуть на «корзину», то можно было увидеть такое сообщение: «В корзине пусто, как в трофейном шкафе «Тоттенхэма».

«Арсенал» убрал эту надпись и принёс извинения. В клубе сообщили, что программисты разместили такую надпись без согласования.

Стоит сказать, что «Тоттенхэм» в последний раз пополнял свою коллекцию трофеев ещё в 2008 году. Тогда «шпорам» удалось завоевать Кубок лиги. С тех пор лондонцы не радовались трофеям, хотя попадали в финалы, в частности в финал Лиги чемпионов.