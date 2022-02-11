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​Фанаты посмеялись с Роналду после прямого эфира

11 Февраля 2022 • 14:10 Комментировать (3)

Фанаты посмеялись со звёздного форварда Криштиану Роналду. Португалец вышел в прямой эфир в «Инстаграме» и, как показалось, сделал это случайно. Футболист «Манчестер Юнайтед» просто смотрел в камеру и молчал. В это время он находился в сауне.

Эфир Роналду стал поводом для шуток, лучшие из которых отобрал таблоид The Sun.

«У него 400 миллионов подписчиков в «Инстаграме», а он даже не знает, как там всё работает», - написал один из фанатов в «Твиттере».

«Почему Роналду греется в сарае?» - вопрошает другой болельщик.

«Уверен, что он робот», - написал ещё один любитель футбола.

Криштиану Роналду не забивал в пяти последних матчах, что с ним случилось впервые с 2010 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Манчестерский Иппатий
11 Февраля 2022 в 16:11
Старость - не в радость... То пердит, то речевой аппарат отказывает...
ингерман
11 Февраля 2022 в 15:47
Фанаты посмеялись с Роналду после прямого эфира
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ай.. старый анекдоц от дедушки..
при приеме на работу..
- у вас как с языком?
- нормуль хорошо работаю..
- определите товарисща в отдел писем.. будет марки на конверты наклеивац.. )))
Alex1972
11 Февраля 2022 в 15:40
Скоро заговорит : Вперёд, ПСЖ... А-ха-ха-ха...
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