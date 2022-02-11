​Фанаты посмеялись с Роналду после прямого эфира

Фанаты посмеялись со звёздного форварда Криштиану Роналду. Португалец вышел в прямой эфир в «Инстаграме» и, как показалось, сделал это случайно. Футболист «Манчестер Юнайтед» просто смотрел в камеру и молчал. В это время он находился в сауне.

Эфир Роналду стал поводом для шуток, лучшие из которых отобрал таблоид The Sun.

«У него 400 миллионов подписчиков в «Инстаграме», а он даже не знает, как там всё работает», - написал один из фанатов в «Твиттере».

«Почему Роналду греется в сарае?» - вопрошает другой болельщик.

«Уверен, что он робот», - написал ещё один любитель футбола.

Криштиану Роналду не забивал в пяти последних матчах, что с ним случилось впервые с 2010 года.