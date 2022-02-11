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Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны тренировками Рангника

11 Февраля 2022 • 13:50 Комментировать (2)

В «Манчестер Юнайтед» с каждым днем растет недовольство работой немецкого специалиста Ральфа Рангника. Некоторые игроки команды, имена которых не разглашаются, недовольны методами наставника на тренировках. Они считают, что тренер использует устаревшие методы подготовки.

Как сообщает ESPN, футболисты удивлены, что большую часть занятий с ними проводит Крис Армас, который является ассистентом Рангника. Также в команде недовольны тем, что Ральф практически не использует динамические упражнения и почти все внимание уделяет тактическим моментам. Кроме того, игроков не устраивает формат «11 на 11» в двусторонних тренировках.

63-летний немец пришел в «МЮ» в декабре 2021 года. Его контракт рассчитан до конца этого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
11 Февраля 2022 в 15:52
Сульшер в сторонке смеётся... А сэр явно плачет... Хе-хе..
Кубоян Карлос
11 Февраля 2022 в 15:42
А что хотели,Рангник туго соображает в фтболе,зато отлично умеет считать деньги.Будем терпеть и надеется,пока назначат Эрика или Марусю.
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