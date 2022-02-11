Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны тренировками Рангника

В «Манчестер Юнайтед» с каждым днем растет недовольство работой немецкого специалиста Ральфа Рангника. Некоторые игроки команды, имена которых не разглашаются, недовольны методами наставника на тренировках. Они считают, что тренер использует устаревшие методы подготовки.

Как сообщает ESPN, футболисты удивлены, что большую часть занятий с ними проводит Крис Армас, который является ассистентом Рангника. Также в команде недовольны тем, что Ральф практически не использует динамические упражнения и почти все внимание уделяет тактическим моментам. Кроме того, игроков не устраивает формат «11 на 11» в двусторонних тренировках.

63-летний немец пришел в «МЮ» в декабре 2021 года. Его контракт рассчитан до конца этого сезона.