Дешам выдворил Зума из сборной Франции из-за скандала с кошкой

Защитник лондонского «Вест Хэма» Курт Зума лишен места в сборной Франции на ближайшие поединки. Причина отстранения игрока – нашумевшее видео, где он избивает свою кошку.

Как сообщает ESPN, наставника национальной команды Дидье Дешама крайне возмутил этот ролик. Специалист был возмущен и разочарован поступком подопечного, из-за чего не включит Курта в заявку сборной на мартовские матчи с ЮАР и Кот-д’Ивуаром.

На счету Зума 11 поединков в составе «трёхцветных». В последний раз он побывал в расположении сборной в ноябре прошлого года.

Напомним, что за жестокое обращение с животным «Вест Хэм» оштрафовал француза на 250 тысяч фунтов.