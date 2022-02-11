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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Четыре топ-клуба АПЛ заинтересованы в трансфере Фелиша

11 Февраля 2022 • 13:23 Комментировать

Португальский вингер Жоау Фелиш может сменить мадридский «Атлетико» на один из английских клубов. Сразу четыре представителя Премьер-лиги проявляют интерес к 22-летнему футболисту.

Как стало известно журналистам Todofichajes, предложить сотрудничество Фелишу готовы оба топ-клуба из Манчестера, а также лондонские «Челси» и «Арсенал». Представители Жоау призывают игрока обратить внимание на предложения из АПЛ.

Португалец перешел в «Атлетико» в 2019 году за 127 миллионов евро, однако не оправдал возложенных на него ожиданий. Сейчас «матрасники» готовы продать португальца за 100 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Жоау Фелиш
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