Четыре топ-клуба АПЛ заинтересованы в трансфере Фелиша

Португальский вингер Жоау Фелиш может сменить мадридский «Атлетико» на один из английских клубов. Сразу четыре представителя Премьер-лиги проявляют интерес к 22-летнему футболисту.

Как стало известно журналистам Todofichajes, предложить сотрудничество Фелишу готовы оба топ-клуба из Манчестера, а также лондонские «Челси» и «Арсенал». Представители Жоау призывают игрока обратить внимание на предложения из АПЛ.

Португалец перешел в «Атлетико» в 2019 году за 127 миллионов евро, однако не оправдал возложенных на него ожиданий. Сейчас «матрасники» готовы продать португальца за 100 миллионов.