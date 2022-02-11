«Барселона», «Манчестер Сити» и ещё шесть топ-клубов претендуют на форварда «Бенфики»

Один из лучших футболистов чемпионата Португалии Дарвин Нуньес попал в сферу интересов ряда европейских грандов. Игрока «Бенфики» ждет очень тяжелый выбор, ведь подписать его хотят сразу восемь клубов.

По информации AS, наибольший интерес к 22-летнему уругвайцу проявляют мюнхенская «Бавария», каталонская «Барселона», лондонский «Челси» и «Манчестер Сити». Также побороться за нападающего не прочь «Боруссия» Дортмунд, «МЮ», «Атлетико» и «Милан».

Ориентировочная стоимость трансфера – 50 миллионов евро.

На счету Давина 16 забитых мячей и две голевые передачи в 17 матчах чемпионата Португалии.