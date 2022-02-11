«Я покинул этот мир на пять минут»: Эриксен вспомнил об остановке сердца

Датский хавбек Кристиан Эриксен, перешедший в английский «Брентфорд» этой зимой, вспомнил об остановке сердца. Полузащитник потерял сознание во время матча чемпионата Европы-2020 против сборной Финляндии (0:1).

«Я покинул этот мир на пять минут, но потом мое сердце снова заработало. Помню все, кроме этого отрезка времени. Вбрасывание мяча, он бьется мне в колено… Дальше темнота. Потом я очнулся, вокруг меня куча людей, ощущалось давление в груди. Я не понимал, что произошло. Это было чудо? Думаю, да», - передает слова Кристиана BBC.

Эриксен трудоустроился в «Брентфорд» этой зимой, заключив контракт до конца текущего сезона.