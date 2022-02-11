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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» готов продать Кепу

11 Февраля 2022 • 11:30 Комментировать (3)

Страж ворот лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага может покинуть «пенсионеров» в летнее трансферное окно, об рапортует The Times.

По данным источника, английский клуб готов продать футболиста, если получит достойное предложение. Ранее ходил слух, что 27-летний голкипер может продолжить карьеру в итальянском чемпионате, где интерес к нему проявляет римский «Лацио».

Кепа защищает цвета лондонской команды с 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до середины 2025 года. Текущая стоимость Аррисабалаги составляет десять миллионов евро.

В этом сезоне АПЛ испанец сыграл всего четыре матча и пропустил два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кепа Аррисабалага
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ivan_petrenko95
11 Февраля 2022 в 13:18
в принципе неплохой ведь вратарь, не 80 млн конечно. крепкий середняк любого чемпионата спокойно усилит
Evgen 86
11 Февраля 2022 в 12:14
Мда... Ведь за него отдавали вагон денег... А сейчас продадут за копейки
id152079006
11 Февраля 2022 в 13:20
Абрамовичу не привыкать!
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