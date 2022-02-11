«Челси» готов продать Кепу

Страж ворот лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага может покинуть «пенсионеров» в летнее трансферное окно, об рапортует The Times.

По данным источника, английский клуб готов продать футболиста, если получит достойное предложение. Ранее ходил слух, что 27-летний голкипер может продолжить карьеру в итальянском чемпионате, где интерес к нему проявляет римский «Лацио».

Кепа защищает цвета лондонской команды с 2018 года. Его действующий контракт рассчитан до середины 2025 года. Текущая стоимость Аррисабалаги составляет десять миллионов евро.

В этом сезоне АПЛ испанец сыграл всего четыре матча и пропустил два мяча.