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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» впечатлена игрой Коутиньо и хочет выкупить его у «Барселоны»

11 Февраля 2022 • 09:36 Комментировать

В бирмингемской «Астон Вилле» впечатлены уровнем игры новичка команды Филиппе Коутиньо, арендованного у каталонской «Барселоны» до конца текущего сезона.

Согласно сведениям журналистов Sport.es, английский клуб планирует выкупить бразильского полузащитника, но при этом не готов платить за него требуемые 40 миллионов евро. «Львы» надеются договориться с «сине-гранатовыми» о снижении суммы отступных за трансфер Филиппе. Не исключено, что каталонцы пойдут на уступки, поскольку больше не заинтересованы в сотрудничестве с бразильцем.

После перехода в «Астон Виллу» Коутиньо сыграл три матча в АПЛ. Полузащитник отметился двумя голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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