Райс отреагировал на интерес топ-клубов АПЛ

Опорный полузащитник сборной Англии и лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны нескольких топ-клубов АПЛ. В СМИ сообщалось, что побороться за игрока намерены «МЮ», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».

«Обо мне постоянно появляются новые слухи. Если ты хорошо играешь, вокруг тебя начинают крутиться топ-клубы. Но я не обращаю внимание, пока не получу конкретное предложение. Для меня это просто шум. Я должен оставаться сконцентрированным на задачах «Вест Хэма», - передает слова хавбека Evening Standard.

Контракт Деклана с «молотобойцами» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.