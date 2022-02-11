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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Райс отреагировал на интерес топ-клубов АПЛ

11 Февраля 2022 • 09:22 Комментировать

Опорный полузащитник сборной Англии и лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны нескольких топ-клубов АПЛ. В СМИ сообщалось, что побороться за игрока намерены «МЮ», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».

«Обо мне постоянно появляются новые слухи. Если ты хорошо играешь, вокруг тебя начинают крутиться топ-клубы. Но я не обращаю внимание, пока не получу конкретное предложение. Для меня это просто шум. Я должен оставаться сконцентрированным на задачах «Вест Хэма», - передает слова хавбека Evening Standard.

Контракт Деклана с «молотобойцами» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Деклан Райс
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