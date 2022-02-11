Роналду обсудит с агентом досрочный уход из «Манчестер Юнайтед»

Звездный форвард Криштиану Роналду недоволен развитием своей карьеры в «Манчестер Юнайтед». Команда не демонстрирует результаты, на которые рассчитывал 37-летний футболист.

В связи с этим нападающий инициировал встречу со своим агентом Жорже Мендешем, рапортует таблоид Daily Star. Криштиану намерен обсудить с Мендешем свои дальнейшие действия.

В последнем матче «красно-белые» допустили очередную осечку, сыграв вничью с «Бёрнли» (1:1). Ранее манкунианцы вылетели из Кубка Англии, сенсационно проиграв на своем поле «Мидлсбро» в серии пенальти.

Последние неудачи сильно огорчили Роналду. КриРо планирует попросить Мендеша подыскать ему варианты трудоустройства на случай досрочного расставания с «МЮ».