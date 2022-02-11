Погба может вернуться в «Ювентус» на определённых условиях

Полузащитник сборной Франции Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в туринский «Ювентус». У игрока истекающий контракт с клубом, а потому он может уйти на правах свободного агента.

Однако, как сообщает The Mirror, ради возвращения в Турин французу придется пойти на уступки. «Старая синьора» не готова платить Погба его нынешнюю зарплату, которая составляет 290 тысяч фунтов в неделю. Стороны оформят сделку, если Поль примет финансовые условия, предложенные итальянцами.

Напомним, что француз выступал за «Юве» с 2012 по 2016 год, после чего вернулся на «Олд Траффорд».