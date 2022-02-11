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Клопп высказался об игре Луиса Диаса

11 Февраля 2022 • 08:28 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Лестер
окончен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о игре новичка команды Луиса Диаса в поединке против «Лестера». Матч 24-го тура Премьер-лиги завершился победой мерсисайдцев со счетом 2:0.

«Я наблюдал за его выступлениями в Португалии и понял, что хочу иметь такого игрока в команде. Луис – умный футболист, он играет так, как должен играть футболист «Ливерпуля». На тренировках он оставил отличное впечатление, поэтому мы решили дать ему шанс выйти в основном составе. Все сложилось для того, чтобы он попал в старт», - приводит слова немецкого тренера Goal.

Напомним, что Диас присоединился к «Ливерпулю» в январе. Колумбиец был куплен у «Порту» за 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Луис Диас
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