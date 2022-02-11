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Дубль Жоты позволил «Ливерпулю» справиться с «Лестером»

11 Февраля 2022 • 00:38 Комментировать (2)
Ливерпуль
2:0
Лестер
окончен

В 24-м туре АПЛ играли «Ливерпуль» с «Лестером». Команды обменялись хорошими моментами, после чего хозяева забили после подачи углового. Голкипер справился с ударом Виргила ван Дейка, а Диогу Жоту мяч добавил в сетку. Далее доминировали исключительно «красные», Мохамед Салах со средней дистанции запустил мяч в крестовину, а Жота в концовке метров с 12 оформил дубль.

2:0, «Ливерпуль» остается в 9 очках от «Манчестер Сити» с игрой в запасе.

Протокол игры  
Ливерпуль 2:0Лестер
(1:0) Жота Диогу34'   
(2:0) Жота Диогу87'   
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентМатип ЖоэльВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюАлькантара ТьягоФабиньо ЭнрикеДжонс Кёртис  60' (Эллиотт Харви (  60') Жота ДиогуФирмино Роберто   50'  60' (Салах Мохамед (  60') Диас Луис  90' (Минамино Такуми (  90')
Запасные: Окслейд-Чемберлен АлексМилнер ДжеймсКейта НабиКеллехер КаомхинЦимикас КостасКонате Ибраима
Шмейхель КасперДжастин ДжеймсАмарти ДаниэльНдиди УилфредТомас ЛюкСумаре Бубакари  61' (Тилеманс Юри (  61') Дьюзбери-Холл КирнанОлбрайтон МаркМэддисон ДжеймсЛукмен Адемола  79' (Барнс Харви (  79') Дака Пэтсон  60' (Ихеаначо Келечи (  60')
Запасные: Перес АйосеРикарду Перейра IIЧодури ХамзаСёюнджю ЧагларВестергор ЯнникУорд Дэнни II
10 февраля. Стадион "Энфилд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лестер Диогу Жота
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
alexjaa
11 Февраля 2022 в 01:16
Сначала прочел-дубль жопы!))))
id152079006
11 Февраля 2022 в 01:10
Всё идёт по плану! YWNWA
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окончен Ливерпуль 2:0 Лестер 1.23 7.40 13.00
окончен Вулверхэмптон 0:1 Арсенал 3.60 3.05 2.30
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