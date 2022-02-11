Дубль Жоты позволил «Ливерпулю» справиться с «Лестером»

В 24-м туре АПЛ играли «Ливерпуль» с «Лестером». Команды обменялись хорошими моментами, после чего хозяева забили после подачи углового. Голкипер справился с ударом Виргила ван Дейка, а Диогу Жоту мяч добавил в сетку. Далее доминировали исключительно «красные», Мохамед Салах со средней дистанции запустил мяч в крестовину, а Жота в концовке метров с 12 оформил дубль.
2:0, «Ливерпуль» остается в 9 очках от «Манчестер Сити» с игрой в запасе.
Протокол игры
|(1:0) Жота Диогу34'
|(2:0) Жота Диогу87'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Матип Жоэль•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Алькантара Тьяго•Фабиньо Энрике•Джонс Кёртис 60' (Эллиотт Харви ( 60') •Жота Диогу•Фирмино Роберто 50' 60' (Салах Мохамед ( 60') •Диас Луис 90' (Минамино Такуми ( 90')
Шмейхель Каспер•Джастин Джеймс•Амарти Даниэль•Ндиди Уилфред•Томас Люк•Сумаре Бубакари 61' (Тилеманс Юри ( 61') •Дьюзбери-Холл Кирнан•Олбрайтон Марк•Мэддисон Джеймс•Лукмен Адемола 79' (Барнс Харви ( 79') •Дака Пэтсон 60' (Ихеаначо Келечи ( 60')
10 февраля. Стадион "Энфилд".
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