Дубль Жоты позволил «Ливерпулю» справиться с «Лестером»

В 24-м туре АПЛ играли «Ливерпуль» с «Лестером». Команды обменялись хорошими моментами, после чего хозяева забили после подачи углового. Голкипер справился с ударом Виргила ван Дейка, а Диогу Жоту мяч добавил в сетку. Далее доминировали исключительно «красные», Мохамед Салах со средней дистанции запустил мяч в крестовину, а Жота в концовке метров с 12 оформил дубль.

2:0, «Ливерпуль» остается в 9 очках от «Манчестер Сити» с игрой в запасе.