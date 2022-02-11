Марез повторил достижения Месси и Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез вновь отличился в выигранном матче своего клуба против «Брентфорда», незадолго до конца первого тайма реализовав пенальти. Это был уже седьмой матч подряд в рамках всех турниров, в котором Марез забивает.

В карьере главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола это крайне редкий случай. Ранее под его началом работали лишь двое футболистов, которым покорялась подобная серия. Это Лионель Месси в бытность работы Гвардиолы в «Барселоне», а также Серхио Агуэро, уже в «Манчестер Сити», разумеется.

Марез выступает за «Манчестер Сити» с 2018 года, ранее он защищал цвета «Лестера» и французских клубов «Гавр» и «Кемпер».