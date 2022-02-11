Пукки забил самый быстрый гол АПЛ в текущем сезоне

Всего лишь 39 секунд потребовались вездесущему финну Теему Пукки чтобы забить гол в матче его клуба «Норвич» против «Кристал Пэлас». В итоге у «канареек» заклевать «орлов» все-таки не получилось, матч закончился вничью, но Пукки может гордиться не только тем, что принес очко, но и самым быстрым забитым голом в текущем сезоне.

Также Пукки забил шесть из четырнадцати голов «Норвича» в текущем сезоне, и это также рекордный показатель в английской Премьер-лиге, причем среди всех игроков.

Пукки выступает в «Норвиче» с сезона 2018/2019, в первый же год он стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа с 29 голами, и благодаря его подвигам команда вышла в АПЛ.