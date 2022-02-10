​Руни хочет когда-нибудь возглавить «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни хотел бы когда-нибудь прийти в клуб как тренер. В настоящий момент Руни работает с «Дерби». Недавно молодой специалист отказался от работы в «Эвертоне».

«Хотел бы я когда-нибудь возглавить «Манчестер Юнайтед»? Конечно. На текущий момент я сосредоточен на «Дерби» и на задаче остаться в Чемпионшипе. Но «МЮ» и «Эвертон» - клубы, которые мне очень близки. Надеюсь, в будущем я буду тренировать один из них. Для меня это было бы большим достижением», - высказался Руни для Sky Sports.

Напомним, что летом у «Манчестер Юнайтед» будет новый тренер – Ральф Рангник перейдёт на должность консультанта.