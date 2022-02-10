​Гвардиола назвал лучшую команду в мире

«Манчестер Сити» выиграл 17 из 19 последних матчей, но Хосеп Гвардиола не считает, что его команда является лучшей в мире.

«Нет, мы не лучшая команда в мире. Лучшая команда – это «Челси», выигравший Лигу чемпионов. Важно то, что через три дня у нас игра с «Норвичем». Мы должны выиграть эту игру. А то, кто лучший, меня не волнует.

Мы находимся в хорошем положении. Нужно обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон – это самое главное. А затем можно будет подумать о борьбе за титул», - слова Гвардиолы приводятся на сайте ESPN.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии.