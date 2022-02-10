Крауч: «Мне нравятся перемены, которые начал Конте в «Тоттенхэме»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Питер Крауч пристально следит за тем, что происходит с командой сейчас. Краучу нравятся перемены, которые инициировал в «Тоттенхэме» итальянский специалист Антонио Конте, с конца прошлого года возглавивший клуб. По мнению Крауча, поклонникам «шпор» можно быть спокойными - их любимая команда теперь в надежных руках.

- На мой взгляд, и до Конте проблема была не в тренере, а в команде. Я думаю, что Конте нужны новые футболисты, а те, что пришли, пока еще не готовы давать свой максимум. С другой стороны, есть и такие, которые уже давно ничего не делают... Что мне нравится в Конте, так это то, что он не постеснялся указать на дверь футболистам вроде Дембеле и Деле Алли, чтобы освободить дорогу молодежи. Это правильно, - приводит слова Крауча BTSport.

Питер Крауч выступал в «Тоттенхэме» сперва с 1998 по 2000 год, а затем с 2011 - по 2013.