​Ургант: «Роналду пять игр не может забить, Кокорин где-то рассмеялся»

В программе «Вечерний Ургант», которая выходит на «Первом канале» её ведущий Иван Ургант пошутил на футбольную тему. Шоумен комментировал тот факт, что Криштиану Роналду впервые за 12 лет выдал серию из пяти игр без забитых мячей.

«Пять игр он не может забить! Сейчас Кокорин где-то рассмеялся. Не пять сезонов – пять игр!» - высказался Ургант со смехом.

Напомним, что Криштиану Роналду в последний раз отмечался результативным действием ещё в прошлом году – 30 декабря. В тот день звёздный португалец отметился голом и голевым пасом в игре против «Бёрнли».

Криштиану Роналду вернулся в «МЮ» прошлым летом.