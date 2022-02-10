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​Ургант: «Роналду пять игр не может забить, Кокорин где-то рассмеялся»

10 Февраля 2022 • 14:19 Комментировать

В программе «Вечерний Ургант», которая выходит на «Первом канале» её ведущий Иван Ургант пошутил на футбольную тему. Шоумен комментировал тот факт, что Криштиану Роналду впервые за 12 лет выдал серию из пяти игр без забитых мячей.

«Пять игр он не может забить! Сейчас Кокорин где-то рассмеялся. Не пять сезонов – пять игр!» - высказался Ургант со смехом.

Напомним, что Криштиану Роналду в последний раз отмечался результативным действием ещё в прошлом году – 30 декабря. В тот день звёздный португалец отметился голом и голевым пасом в игре против «Бёрнли».

Криштиану Роналду вернулся в «МЮ» прошлым летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Александр Кокорин Иван Ургант
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