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Игроки «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера

10 Февраля 2022 • 10:46 Комментировать (1)

Не утихают слухи о смене главного тренера в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2021/2022. Одним из главных претендентов на это место считается аргентинец Маурисио Почеттино, ныне работающий в «ПСЖ».

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Адриан Гренье, многие футболисты «Юнайтед» поддерживают кандидатуру Почеттино. Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера манкунианцев занимает Ральф Рангник. Контракт немца рассчитан до конца нынешнего сезона.

Почеттино имеет большой опыт работы на Туманном Альбионе. С 2014 по 2019 год аргентинский тренер возглавлял лондонский «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
andreyshkurenko060388
10 Февраля 2022 в 11:27
эти позорники уже и тренера выбирают?
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