Игроки «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера

Не утихают слухи о смене главного тренера в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2021/2022. Одним из главных претендентов на это место считается аргентинец Маурисио Почеттино, ныне работающий в «ПСЖ».

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Адриан Гренье, многие футболисты «Юнайтед» поддерживают кандидатуру Почеттино. Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера манкунианцев занимает Ральф Рангник. Контракт немца рассчитан до конца нынешнего сезона.

Почеттино имеет большой опыт работы на Туманном Альбионе. С 2014 по 2019 год аргентинский тренер возглавлял лондонский «Тоттенхэм».