«Бавария» договаривается с защитником «Челси»

Центральный защитник Андреас Кристенсен, судя по всему, покинет лондонский «Челси» в конце сезона. У игрока истекает срок действия контракта, и стороны не планируют продлевать сотрудничество.

По данным Bild, датчанин может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, где интерес к нему проявляет мюнхенская «Бавария». Чемпион Германии уже вступил в переговоры с игроком. Андреас готов поставить подпись под контрактом, если клуб предложит ему соглашение с годовым окладом в размере десяти миллионов евро.

Еще одним претендентом на Кристенсена считается каталонская «Барселона», подыскивающая усиление в центр оборонительной линии.