«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» интересуются Милинковичем-Савичем

Сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич уже давно стал одним из лидеров «Лацио», в этом сезоне он забил уже восемь голов - больше только у Чиро Иммобиле. Успехи 26-летнего футболиста привлекают внимание топ-клубов Европы - как сообщает La Gazzetta Dello Sport, в их число входят и такие коллективы, как «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Однако желающим заполучить Милинковича-Савича придется хорошо раскошелиться - о желании римлян выручить за него большие деньги мы уже сообщали, а теперь это желание материализовалось в конкретную сумму. Речь идет о 100 миллионах евро - за такие деньги «Лацио» готов расстаться с одним из главных игроков команды.

Милинкович-Савич выступает в «Лацио» с 2015 года.