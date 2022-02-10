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Стало известно, футболки какого клуба - самые продаваемые в мире

10 Февраля 2022 • 07:38 Комментировать (2)

В десятке клубов, футболки которых продаются чаще всего, вы не найдете откровенных сюрпризов - хотя некоторые результаты могут вас удивить, например, низкое место «Барселоны». Таким расследованием занялась компания Euromericas Sport Marketing по результатам 2021 года.

Итак, чаще всего в мире продаются футболки «Баварии» - 3 250 000 штук. На втором месте - мадридский «Реал», 3 050 000. Дальше с заметным отставанием - «Ливерпуль», 2 450 000 футболок. Ниже - команды с четвертого места по десятое.

4. «Манчестер Юнайтед» - 1 950 000

5. «Ювентус» - 1 420 000

6. «Барселона» - 1 340 000

7. «Челси» - 1 310 000

8. «Боруссия» Дортмунд - 1 222 000

9. «ПСЖ» - 1 180 000

10. «Манчестер Сити» - 1 087 000.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ливерпуль Ювентус Бавария Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд ПСЖ
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Комментарии (2)
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Бундесвер
10 Февраля 2022 в 08:12
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10. Челси — АПЛ
9. Боруссия Д — БЛ
8. М. Сити — АПЛ
7. Бавария — БЛ
6. Ювентус — серия А
5. ПСЖ — лига 1
4. Ливерпуль — АПЛ
3. Барселона — ЛЛ
2. Реал — ЛЛ
1. МЮ — АПЛ
Бундесвер
10 Февраля 2022 в 07:57
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