Стало известно, футболки какого клуба - самые продаваемые в мире

В десятке клубов, футболки которых продаются чаще всего, вы не найдете откровенных сюрпризов - хотя некоторые результаты могут вас удивить, например, низкое место «Барселоны». Таким расследованием занялась компания Euromericas Sport Marketing по результатам 2021 года.

Итак, чаще всего в мире продаются футболки «Баварии» - 3 250 000 штук. На втором месте - мадридский «Реал», 3 050 000. Дальше с заметным отставанием - «Ливерпуль», 2 450 000 футболок. Ниже - команды с четвертого места по десятое.

4. «Манчестер Юнайтед» - 1 950 000

5. «Ювентус» - 1 420 000

6. «Барселона» - 1 340 000

7. «Челси» - 1 310 000

8. «Боруссия» Дортмунд - 1 222 000

9. «ПСЖ» - 1 180 000

10. «Манчестер Сити» - 1 087 000.