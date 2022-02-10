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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола не верит, что мотивация его команды может пострадать из-за постоянных побед в АПЛ

10 Февраля 2022 • 06:44 Комментировать
Норвич
...
Манчестер Сити
12.02 20:30

Успехи не собьют «Манчестер Сити» с «пути истинного» - даже 12-очковое преимущество в турнирной таблице АПЛ не может заставить игроков расслабиться, считает наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Его слова приводит BBC Sport.

- Я очень горжусь отношением игроков. Они горят желанием побеждать в каждом матче. Но я не хочу называть их «лучшей командой в мире» и говорить прочие избитые вещи. Мы не лучшая команда в мире. «Челси» - лучшая команда. «Палмейрас» - лучшая команда, - заявил Гвардиола, намекая на желание победить с «Сити» в каком-нибудь международном турнире, чего с ним еще не случалось.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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