Камерунский журналист рассказал подробности про благородный поступок Мане

Садио Мане - чемпион не только на поле, но и в том, что касается самых благородных качеств и поступков. Лучший сенегальский игрок помог своей команде впервые в ее истории выиграть Кубок Африки, забив решающий послематчевый пенальти в финале прошедшего в Камеруне турнира.

Между тем во время турнира случился момент, когда Мане оказался в больнице - это произошло после четвертьфинального матча с Кабо-Верде. И, как сообщает Daily Mail, там Мане случайно повстречался с родителями местного камерунского матча, буквально убитыми горем. Их сын попал в серьезную аварию на мотоцикле, существовала угроза его жизни, а отчаявшиеся родители не могли сыскать необходимые деньги для операции.

Но тут Бог послал им Мане... Прознавший о ситуации Садио тут же предоставил им необходимые 400 тысяч камерунских франков (это приблизительно, около 600 евро).

- Это был совершенно неожиданный жест. Ребенок мог лишиться жизни. Мане узнал об этом случайно. Когда он понял ситуацию, то тут же оплатил операцию. Думаю, об этой встрече позаботился Бог, который наградил Мане за этот жест победой в Кубке Африки, - считает один из камерунских тележурналистов, сделавших репортаж об этом на местном ТВ.



