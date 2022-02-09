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Клопп: «Все видели, что Салах до сих пор думает о финале КАН»

09 Февраля 2022 • 23:14 Комментировать
Бёрнли
...
Ливерпуль
13.02 17:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне встречи с «Лестером» в рамках АПЛ рассказал, в каком моральном состоянии к игре подходит лидер команды Мохамед Салах. Немецкий специалист признался, что египтянин до сих пор не отошел от поражения в решающем матче Кубка африканских наций.

«Он очень расстроен, для него это серьезная вещь. Я знаю, что это за чувство. Думаю, вчера на тренировке все видели, что он до сих пор думает о финале. Сегодня ему уже лучше, он точно справится с этим. Я с ним поговорил на этот счет», - приводит слова наставника мерсисайдцев Sky Sports.

Напомним, что в финале континентального первенства сборная Египта по пенальти уступила команда Сенегала.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах
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БЁРНЛИ ЛИВЕРПУЛЬ
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