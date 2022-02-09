Криштиану Роналду сделал новую публикацию в социальных сетях. Звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» показал фотографию, на которой он приветствует ребёнка, судя по всему, на стадионе «Бёрнли», где «красные дьяволы» играли накануне.

Фото Роналду сопроводил таким текстом: «Дети есть и всегда будут лучшим, что может предложить мир. Мы должны защищать их любой ценой. Болельщики есть и всегда будут лучшими в футболе. Мы должны уважать всё, с чем они сталкиваются, и что переносят ради своих клубов».

Напомним, что матч между «Бёрнли» и «Манчестер Юнайтед» завершился вничью со счётом 1:1.