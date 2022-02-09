​Джорджина не позволяет Роналду менять дома лампочки

Новости о жизни Криштиану Роналду и Джорджины Родригес футбольные фанаты (и не только) в большинстве своём читают с большим интересом. Британский Mirror в среду решил вспомнить слова Джорджины о том, что она запрещает Роналду менять дома лампочки.

«Заменить лампочку в нашем доме сложно, потому что у нас высокие потолки. Вы бы смогли поменять лампочку в 20 футах (6 метрах) от земли? Лучше этого не делать, ведь он должен о себе заботиться. Я слежу за тем, чтобы в доме и семье всё было в порядке», - говорила Джорджина.

Судя по всему, речь идёт об интервью, которое Джорджина давала ещё в прошлом году.