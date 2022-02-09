Папа римский Франциск получил президент от Долореш Авейру – матери звёздного нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Соответствующую публикацию сделала Долореш на своей страничке в «Инстаграме». На фото видно, как женщина дарит папе римскому игровую футболку национальной сборной Португалии.

Отметим, что Криштиану Роналду переживает не лучший отрезок в своей карьере. Нападающий не забивал вот уже в пяти подряд матчах. Такая серия приключилась с Роналду впервые с 2010 года. Если брать наступивший 2022 календарный год, то Криштиану до сих пор не отметился ни одним результативным действием в играх «красных дьяволов».