Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Папа римский Франциск получил подарок от мамы Роналду фото

09 Февраля 2022 • 16:58 Комментировать (1)

Папа римский Франциск получил президент от Долореш Авейру – матери звёздного нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Соответствующую публикацию сделала Долореш на своей страничке в «Инстаграме». На фото видно, как женщина дарит папе римскому игровую футболку национальной сборной Португалии.

 

Отметим, что Криштиану Роналду переживает не лучший отрезок в своей карьере. Нападающий не забивал вот уже в пяти подряд матчах. Такая серия приключилась с Роналду впервые с 2010 года. Если брать наступивший 2022 календарный год, то Криштиану до сих пор не отметился ни одним результативным действием в играх «красных дьяволов».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Сборная Португалии Долореш Авейру
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
09 Февраля 2022 в 17:26
Для поездки в Катар этого не хватит... Тем более папа больше любит футболки бело-голубого цвета... Так что мама зря старалась... Может у сестрёнки получится?... Хе...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.02  22:45 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.66 4.00 5.20
09.02  22:45 Манчестер Сити ... Брентфорд 1.14 9.20 19.00
09.02  22:45 Норвич ... Кристал Пэлас 3.70 3.45 2.08
09.02  23:00 Астон Вилла ... Лидс 2.01 3.65 3.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Февраля
17:29 · Англия. Премьер-лига
​У Зума забрали кошек
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Папа римский Франциск получил подарок от мамы Роналду 1 фото
16:37 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Я понимаю, что «Лестеру» нужны результаты»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Около 120 000 человек подписали петицию с призывом наказать Зума за видео с избиением кота 1
15:33 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» хочет приобрести Аканджи
14:52 · Англия. Премьер-лига
Араухо, Фофана и Кунде – в шорт-листе «Челси» на летнее трансферное окно
14:48 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» сделал новое предложение Рюдигеру слухи
14:42 · Англия. Премьер-лига
Конте заявил, что в будущем вновь хотел бы поработать с Эриксеном
14:39 · Англия. Премьер-лига
​Руни вспомнил, как сменил шипы перед матчем с «Челси», чтобы «кого-нибудь сломать» 1
14:18 · Англия. Премьер-лига
​Артета ответил Обамеянгу
13:46 · Англия. Премьер-лига
Артета объяснил, почему «Арсенал» не усилился в зимнее трансферное окно
13:12 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» может заменить Роджерса на итальянского тренера
12:49 · Англия. Премьер-лига
Джеррард нашёл усиление для «Астон Виллы»
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на полузащитника «Интера»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сообщил о кадровых проблемах перед матчем с «Саутгемптоном»
Все новости
Рекомендуем