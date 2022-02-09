«Челси» сделал новое предложение защитнику Антонио Рюдигеру. Об этом на своих страницах рассказывает Goal.com.

Действующий контракт Рюдигера истекает в конце сезона, и «Челси» не хочет терять немца. По данным источника, в новом предложение лондонцев зарплата составляет 200 тысяч фунтов (примерно 237 тысяч евро в неделю).

Стоит напомнить, что пресса активно связывает Антонио Рюдигера с «ПСЖ» и «Реалом», а вот «Бавария» вроде как предпочитает подписать другого представителя «Челси» - Андреаса Кристенсена.

Антонио Рюдигер играет за «Челси» с лета 2017 года.