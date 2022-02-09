Конте заявил, что в будущем вновь хотел бы поработать с Эриксеном

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте не стал исключать, что в будущем поработает со своим бывшим подопечным по миланскому «Интеру» Кристианом Эриксеном. Напомним, что ранее датчанин завершил свой переход на правах свободного агента в «Брентфорд».

«Конечно, Эриксен является частью истории «Тоттенхэма» и его возвращение было бы хорошей возможностью как для него, так и для меня. Я первый человек, который будет рад видеть его возвращение на поле. Мы провели отличный сезон в «Интере», где выиграли лигу. Никогда не знаешь, что может произойти в будущем», – сказал Конте на пресс-конференции.

Напомним, что на Евро-2020 у Эриксена были обнаружены проблемы с сердцем, из-за которых впоследствии игроку пришлось разорвать контракт с миланским «Интером».