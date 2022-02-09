​Руни вспомнил, как сменил шипы перед матчем с «Челси», чтобы «кого-нибудь сломать»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил, как в 2006 году сменил шипы перед матчем против «Челси».

«Мы знали, что если «Челси» обыграет нас, то в тот день они выиграют АПЛ. Я всегда играл в бутсах с пластиковыми шипами и металлическим наконечниками. Для этой же игры я выбрал металлические шипы самой большой длины, потому что я хотел сломать кого-нибудь.

Я знал, что «Челси» выиграет, потому что чувствовал, что они тогда были лучше. Я сделал то, что хотел – Джон Терри ушёл с поля на костылях. Я оставил ему дырку в ноге. Можете посмотреть видео, где он празднует с костылями», - сказал Руни в интервью Sky Sports.