​Артета ответил Обамеянгу

В декабре Пьер-Эмерик Обамеянг был отстранён от игр «Арсенала» из-за дисциплинарного нарушения. Перейдя в «Барселону», габонский нападающий сообщил, что проблема была в рулевом «канониров» Микеле Артете. Теперь испанский специалист ответил.

«Я невероятно благодарен Обамеянгу за его вклад. То, как я вижу себя в этих отношениях, - это решение, а не проблема.

Обамеянг сказал, что проблема во мне? Это его мнение, он его озвучил, мы должны уважать его», - слова Артеты приводит портал Goal.com.

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг подписал с «Барселоной» контракт до конца сезона 2024/2025.