Артета объяснил, почему «Арсенал» не усилился в зимнее трансферное окно

Лондонский «Арсенал» не проявил активность в период январского трансферного окна. Наставник команды Микель Артета объяснил, почему «канониры» были пассивны на рынке.

«Мы хотим подписывать только лучших игроков. Если нет острой необходимости в трансферах, клуб этого не делает», - приводятся слова испанского тренера в твиттер-аккаунте журналиста Фабрицио Романо.

Единственным зимним трансфером лондонского клуба стало подписание защитника Остона Трасти. Игрок был куплен у «Колорадо Рэпидс» за 1,8 миллиона евро.

В настоящий момент «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.