Артета объяснил, почему «Арсенал» не усилился в зимнее трансферное окно

Лондонский «Арсенал» не проявил активность в период январского трансферного окна. Наставник команды Микель Артета объяснил, почему «канониры» были пассивны на рынке.
«Мы хотим подписывать только лучших игроков. Если нет острой необходимости в трансферах, клуб этого не делает», - приводятся слова испанского тренера в твиттер-аккаунте журналиста Фабрицио Романо.
Единственным зимним трансфером лондонского клуба стало подписание защитника Остона Трасти. Игрок был куплен у «Колорадо Рэпидс» за 1,8 миллиона евро.
В настоящий момент «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
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