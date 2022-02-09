«Лестер» может заменить Роджерса на итальянского тренера

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, который сейчас является безработным, может трудоустроиться на Туманом Альбионе. Экс-тренер «Наполи» и «Фиорентины» находится в сфере интересов «Лестера».

Как информирует Daily Record, руководство клуба недовольно результатами команды под руководством Брендана Роджерса и задумывается над увольнением североирландца. Если отставка произойдет, освободившееся место может занять Гаттузо.

Последней командой Дженнаро была «Фиорентина». Он проработал во Флоренции около месяца, после чего был отправлен в отставку.